Το «σοκ» του Παναθηναϊκού και το 2/2 από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Η βαθμολογία της Super League, οι φάσεις και όλα τα γκολ

Με ηχηρές εξαιρέσεις τους Παναθηναϊκό και Άρη -που γκέλαραν εντός έδρας- οι υπόλοιποι «μεγάλοι» του ελληνικού πρωταθλήματος πέτυχαν νίκες στα ματς της 2ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μοναδικός από τους «Big4» που πέτυχε δυο γκολ, παίζοντας μάλιστα εκτός έδρας, σε αντίθεση με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που έμειναν στο 1-0 μέσα στην έδρες τους, βγάζοντας και μικρή κούραση μετά από τις επιτυχίες τους στις διοργανώσεις της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός -έστω και καθυστερημένα- έκανε το βράδυ της Κυριακής (31.08.2025) τη δική του πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τον Λεβαδειακό. Το ματς με τον ΟΦΗ πήρε αναβολή, μετά από επιλογή των πρασίνων, για να είναι έτοιμοι για την Ευρώπη. Η επιλογή αυτή δικαίωσε την ομάδα του Βιτόρια, με πρόκριση στη League Phase του Europa League, αλλά η πρεμιέρα του “τριφυλλιού” στο πρωτάθλημα έκρυβε ένα κακό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «τριφύλλι» προηγήθηκε πολύ νωρίς μέσα στη Λεωφόρο με τον Τζούρισιτς (ασύλληπτο «τακουνάκι» στο 1’) αλλά πλήρωσε την χαλαρότηκα, το επιθετικό του πρόβλημα και την κούραση που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο και δέχθηκε ισοφάριση-σοκ από τον Βέρμπιτς στο 86’. Ο πρώην πράσινος δεν πανηγύρισε, αλλά «πλήγωσε» την παλιά του ομάδα.

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Super League, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ωστόσο και πάλι κατάφερε στο τέλος να πάρει τους τρεις βαθμούς. Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας του πρωταθλήματος, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 του Βόλου στο κατάμεστο – από φίλους των νταμπλούχων – Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Για να έρθει το «διπλό» του Ολυμπιακού, έφτασαν δυο εμπνεύσεις του Τσικίνιο και πιο συγκεκριμένα, δυο «τακουνάκια»! Ο Πορτογάλος στο 78’ άνοιξε το σκορ κι ετοίμασε το δεύτερο για τον Παναγιώτη Ρέτσο (86’). Έτσι, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έκανε το 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ απέφυγαν τις γκέλες. Η Ένωση πήρε τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης μέσα στην OPAP Arena,με γκολ του Φραντζί Πιερό, ενώ ο «δικέφαλος του Βορρά» κατάφερε να λυγίσει τους… 10 παίκτες του Ατρομήτου και να επικρατήσει με το γκολ του Δημήτρη Πέλκα (1-0).

Άσχημη αγωνιστική ήταν η 2η για τον Άρη. Οι θεσσαλονικείς ηττήθηκαν μέσα στο «Βικελίδης» από τον Παναιτωλικό με 2-0, ένα αποτέλεσμα που αύξησε ακόμα περισσότερο την γκρίνια, γύρω από τον προπονητή της ομάδας, Μαρίνο Ουζουνίδη.

Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο ΟΦΗ μπήκε με το… δεξί στο πρωτάθλημα. Οι κρητικοί έκαναν πρεμιέρα στη Super League, επικρατώντας εκτός έδρας του Πανσερραϊκού με 1-0. Τέλος, στο “ντέρμπι” των νεοφώτιστων, ΑΕΛ και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 στη Λάρισα.

Super League – 2η αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1

Άρης – Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025

ΑΕΚ – Τρίπολης 1-0

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 6

2. ΑΕΚ 6

3. ΠΑΟΚ 6

4. Λεβαδειακός 4

5. Ατρόμητος 3

6. Παναιτωλικός 3

7. ΟΦΗ 3

8. Άρης 3

9. Κηφισιά 1

10. ΑΕΛ Novibet 1

11. Παναθηναϊκός 1

12. Αστέρας Τρίπολης 0

13. Πανσερραϊκός 0

14. Βόλος 0

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο

Η 3η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – Βόλος

*Δεν έχουν οριστεί οι αναμετρήσεις