Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα συνθήματα στον αγώνα Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story που έκανε στο instagram σχολίασε τα συνθήματα σε βάρος του που ακούστηκαν στο ΣΕΦ στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου.

«Το γεγονός ότι σε κάθε αγώνα ασχολείστε με εμένα, ενώ οι δικοί μας δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τους δικούς σας προέδρους. Τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτό; Εγώ ξέρω. Εσείς τι λέτε», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τα συνθήματα των φίλων του Ολυμπιακού.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έκανε την ανάρτησή του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν και συγκεκριμένα στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.