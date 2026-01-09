Αθλητικά

Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα συνθήματα στον αγώνα Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ σχολίασε τα υβριστικά συνθήματα προς το μέρος του
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story που έκανε στο instagram σχολίασε τα συνθήματα σε βάρος του που ακούστηκαν στο ΣΕΦ στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου.

«Το γεγονός ότι σε κάθε αγώνα ασχολείστε με εμένα, ενώ οι δικοί μας δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τους δικούς σας προέδρους. Τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτό; Εγώ ξέρω. Εσείς τι λέτε», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τα συνθήματα των φίλων του Ολυμπιακού. 

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έκανε την ανάρτησή του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν και συγκεκριμένα στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
126
119
85
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo