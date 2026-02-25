Το συγκινητικό πανό των φίλων του Πανιωνίου για την Πέννυ Ρόγκα: «Η μεγαλύτερη νίκη ανήκει της ανήκει»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου Betsson έστειλαν ένα τρομερό μήνυμα πριν την έναρξη του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό για το Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών, σηκώνοντας ένα συγκινητικό πανό αφιερωμένο στην Πέννυ Ρόγκα.

Λίγο πριν το πρώτο σερβίς του σπουδαίου ημιτελικού του Challenge Cup ανάμεσα σε Πανιώνιο Betsson και Παναθηναϊκό στο “Ανδρέας Βαρίκας”, οι οπαδοί του Ιστορικού σήκωσαν ένα συγκινητικό πανό προς την πλευρά του πάγκου του τριφυλλιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πανό ήταν αφιερωμένο στην Πέννυ Ρόγκα, η οποία έδωσε και κέρδισε τη δική της μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

“Η μεγαλύτερη νίκη ανήκει στην Πέννυ Ρόγκα”, ήταν το συγκινητικό μήνυμα των φίλων του Πανιωνίου.