«Το trade Βαλαντσιούνας – Σάριτς μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο» γράφουν στις ΗΠΑ

Η πολύκροτη υπόθεση ανταλλαγής του Γιόνας Βαλαντσιούνας με τον Ντάριο Σάριτς -στους Ντένβερ Νάγκετς– φαίνεται πως πηγαίνει προς ολοκλήρωση, σύμφωνα με τον έγκυρο Αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν.

Έχοντας έρθει σε προφορική του συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας συνεχίζει να αποτελεί θέμα στα Μέσα των ΗΠΑ, καθώς ακόμη δεν έχει επισημοποιηθεί η ανταλλαγή του με τον Σάριτς από τους Ντένβερ Νάγκετς και τους Σακραμέντο Κινγκς.

Σύμφωνα όμως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, το συγκεκριμένο trade μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Saturday is the first possible day this week that Denver’s agreed-to acquisition of Jonas Valančiūnas can go through, @TheSteinLine has learned.



It’s believed that the Nuggets’ trade to send Dario Sarić to Sacramento for Valančiūnas is poised to be completed this weekend. https://t.co/TgliFbHG5P