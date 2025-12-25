Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σλοτ με αναφορά στον αδικοχαμένο Ζότα

Ο Άρνε Σλοτ έστειλε Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στους φίλους της Λίβερπουλ με ειδικά αναφορά στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Αφού ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος ο Άρνε Σλοτ δεν ξέχασε τον Ντιόγκο Ζότα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το καλοκαίρι που μας πέρασε μαζί με τον αδερφό του.

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους όσους γιορτάζουν, Καλά Χριστούγεννα. Ξέρω πόσο ξεχωριστή παράδοση είναι το ποδόσφαιρο αυτή την εποχή του χρόνου στην Αγγλία, οπότε είναι προνόμιο να έχουμε έναν αγώνα μπροστά στους οπαδούς μας, ειδικά επειδή μας επιτρέπει να είμαστε μαζί για τελευταία φορά μέχρι το 2025.

Προφανώς, θα θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά με μια θετική νότα. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά είναι επίσης σαφές σε εμάς, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Σκεπτόμενος τους τελευταίους 12 μήνες, σκέφτομαι την οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα, ποια θα είναι τα πρώτα τους Χριστούγεννα χωρίς αυτόν.

Δεν είναι δική μου δουλειά να τους πω πού να αναζητήσουν παρηγοριά – αν αυτό είναι καν δυνατό – αλλά μπορώ μόνο να ελπίζω ότι το αίσθημα αγάπης και στοργής που εξακολουθεί να εμπνέει ο Ντιόγκο θα τους φέρει κάποια παρηγοριά. Το συναίσθημα της απώλειας θα είναι ιδιαίτερα έντονο το Σάββατο, φυσικά, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο αγγλικές ομάδες του Ντιόγκο θα αναμετρηθούν μετά τον τραγικό χαμό του.

Όπως και εμείς, η Γουλβς έχει σαφώς επηρεαστεί πολύ από την απώλεια ενός τόσο ξεχωριστού παίκτη και ανθρώπου, οπότε οι σκέψεις μου παραμένουν και αυτές μαζί τους», ανέφερε ο Ολλανδός προπονητής στο μήνυμά του για τις γιορτές.