Τόφας – ΑΕΚ 90-93: Τεράστιο διπλό στην παράταση με Μπάρτλεϊ – Γκρέι και 3/3 για την Ένωση στους 16 του Basketball Champions League

Το 3/3 στη φάση των 16 του Basketball Champions League έκανε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έδωσε συνέχεια στη ξέφρενη πορεία της σε Ελλάδα και Ευρώπη, επικρατώντας της Τόφας στην Προύσα με 93-90 στην παράταση (77-77 κ.α.).

Η ΑΕΚ διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου της και έκανε ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ και το Ρακουάν Γκρέι να ξεχωρίζουν για την Ένωση.

Ο δεύτερος ήταν ο παίκτης που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με καλάθι του στα 44” πριν το τέλος.

Φρανκ Μπάρτλεϊ και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφεραν κι έτσι αυτό οδηγήθηκε στο έξτρα πενάλεπτο.

Εκεί οι κιτρινόμαυροι ήταν ανώτεροι, πανηγυρίζοντας ένα τεράστιο διπλό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77 (κ.α), 90-93.

ΤΟΦΑΣ (Ραίκοβικ): Φλόιντ 11 (1/4 τρίποντα), Τσένγκιζ 3 (1), Πέρεθ 17 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ααίστ), Σαϊμπίρ 5, Γουάλι 9 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκετσίμ (7 ασίστ), Κιντ 8 (4 ριμπάουντ), Λούις 5 (1), Μπλάζεβιτς 16 (13 ριμπάουντ), Μπεσόν 15 (1/4 τρίποντα), Κορκμάζ 1.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 23 (8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σκορδίλης 2, Μπράουν 5 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Φλιώνης 9 (2), Φίζελ 3 (1), Λεκαβίτσιους 13 (3/5 τρίποντα), Κουζμίνκσκας, Νάναλι 7 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάρτλεϊ 21 (3/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 10 (2/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Τόφας: 21/38 δίποντα, 7/29 τρίποντα, 27/32 βολές, 43 ριμπάουντ ( 29 αμυντικά – 14 επιθετικά), 18 ασίστ, 19 φάουλ, 14 λάθη, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 19/35 δίποντα, 15/33 τρίποντα, 10/16 βολές, 32 ριμπάουντ ( 25 αμυντικά – 7 επιθετικά), 28 ασίστ, 22 φάουλ, 13 λάθη, 8 κλεψίματα, 6 μπλοκ.