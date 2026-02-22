Τότεναμ – Άρσεναλ 1-4: Διπλό τίτλου στην Premier League με Έζε και Γιόκερες

Το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου πήγε στην Άρσεναλ, η οποία έστησε… πάρτι στην έδρα της Τότεναμ στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο «Tottenham Hotspur Stadium» η Αρσεναλ έδειξε πως είναι αποφασισμένη να κατακτήσει φέτος τον τίτλο, καθώς νίκησε με εμφατικό τρόπο στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου με 4-1 της Τότεναμ, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League, και αύξησε ξανά στους πέντε τους βαθμούς της διαφοράς από τη (δεύτερη της βαθμολογίας) Μάντσεστερ Σίτι.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα «καίγονταν» για τη νίκη, καθώς προέρχονταν από δύο διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, με τελευταία αυτήν της περασμένης Τετάρτης (18/2) κόντρα στην ουραγό Γουλβς, και τα κατάφερε, με δύο γκολ από τον μεγάλο πρωταγωνιστή της, τον Εμπερέτσι Εζε (32′, 61′) και άλλα δύο από τον Βίκτορ Γκιοκέρες (47′, 90’+).

Η Τότεναμ είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Κόλο Μουανί (34′), στο ντεμπούτο του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της. Ο Κροάτης κόουτς έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς οι «Σπερς» βρίσκονται στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Να σημειωθεί πως οι «πετεινοί» δεν έχουν «γευτεί» τη χαρά της νίκης στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026, με το τελευταίο «τρίποντό» τους στην Premier League να χρονολογείται από τις 28 Δεκεμβρίου 2025, όταν επιβλήθηκαν της Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ» με 1-0.

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής της Premier League:

Άστον Βίλα-Λιντς 0-1

(31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμεζ, 45′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-0

(4′ Πέδρο

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1

(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0

(90′ Γκεσάν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1

(90’+ ΜακΑλιστερ)

Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3

(76′ Λε Φι-54′, 61′ Χιμένεθ, 85′ Ιγουόμπι)

Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4

(34′ Μουανί-32′, 61′ Εζε, 47′, 90’+ Γκιοκέρες)

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2

Η βαθμολογία (σε 27 αγώνες):

Άρσεναλ 61

Μάντσεστερ Σίτι 56

Άστον Βίλα 51

Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.

Τσέλσι 45

Λίβερπουλ 45

Μπρέντφορντ 40

Μπόρνμουθ 38

Έβερτον 37 -26αγ.

Φούλαμ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Μπράιτον 34

Λιντς 31

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25

Μπέρνλι 19

Γουλβς 10