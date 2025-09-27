Τότεναμ – Γουλβς 1-1: «Έσωσαν» το βαθμό στις καθυστερήσεις οι Λονδρέζοι στην Premier League

Ένα γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων απέτρεψε την πρώτη νίκη της Γουλβς στην Premier League και χάρισε ένα βαθμό στην Τότεναμ, που… γλίτωσε με την ισοπαλία 1-1 στην έδρα της.

Η Γουλβς προηγήθηκε στο 54ο λεπτό του αγώνα με τον Μπουένο και κρατούσε τους τρεις βαθμούς στα χέρια της μέχρι και το 90+4′, αλλά η Τότεναμ κατάφερε να φθάσει στην ισοφάριση με τον Παλίνια σε μία από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης, για να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Τα “σπιρούνια” έχασαν μάλιστα μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσουν τη Λίβερπουλ στην κορυφή, μετά την γκέλα των πρωτοπόρων στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, η οποία και βρίσκεται πλέον ανάμεσά τους στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος. Οι “λύκοι” από την άλλη πλευρά, δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν ούτε αυτή τη φορά την πρώτη τους νίκη στη σεζόν και παρέμειναν στην τελευταία θέση.