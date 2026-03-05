Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Ήττα με 10 παίκτες και ανατροπή για τους Λονδρέζους, μέσα σε αποδοκιμασίες από τους οπαδούς τους

Η Τότεναμ γνώρισε ήττα σοκ με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας στην Premier League και πλέον βρίσκεται οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, γεγονός που έφερε αποδοκιμασίες για τους παίκτες της στο γήπεδό της.

Παρότι προηγήθηκε στο ματς με γκολ του Σολάνκε στο 34′, η Τότεναμ βρέθηκε να χάνει με από το πρώτο ημίχρονο, αφού η αποβολή του Ντε Φεν στο 38′, οδήγησε σε μία απίστευτη κατάρρευση κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, στο ματς για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Οι Λονδρέζοι δέχθηκαν την ισοφάριση με πέναλτι του Σαρ στο 40′ και δύο ακόμη γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους από Λάρσεν και Σαρ, για να δουν τους οπαδούς τους να φεύγουν από το γήπεδο στο ημίχρονο.

THE TOTTENHAM FANS ARE ALL GOING HOME !!!!!! THEY DONT RECOGNIZE THIER CLUB ANYMORE!!!!!! pic.twitter.com/3ree0dgyWW — KING OF GOALS (@KingUnited100) March 5, 2026

Το σκορ δεν άλλαξε στη συνέχεια της αναμέτρησης, με την Τότεναμ να μένει στους 29 βαθμούς, ένα περισσότερο από Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ στα όρια του υποβιβασμού.