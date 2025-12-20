Αθλητικά

Τότεναμ – Λίβερπουλ 1-2: Δεύτερη σερί νίκη για τους «κόκκινους» στην Premier League

Στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας ανέβηκε η Λίβερπουλ
Οι παίκτες της Λίβερπουλ πανηγυρίζουν κόντρα στην Τότεναμ
Οι παίκτες της Λίβερπουλ πανηγυρίζουν κόντρα στην Τότεναμ / REUTERS/Dylan Martinez

Η Λίβερπουλ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στην Τότεναμ, για να φθάσει στο 2-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Premier League και να πανηγυρίσει τη δεύτερη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Με τον Σίμονς να δέχεται την κόκκινη κάρτα μόλις στο 33′ για πάτημα με τις τάπες στον Φαν Ντάικ, η Λίβερπουλ βρέθηκε με παίκτη παραπάνω στην έδρα της Τότεναμ και κατάφερε να φθάσει πιο άνετα στο διπλό από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.

Ο Ίσακ άνοιξε το σκορ στο 56′ και ο Εκιτικέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του δέκα λεπτά αργότερα, δίνοντας προβάδισμα νίκης στους “κόκκινους”. Ο Ριτσάρλισον μείωσε στο 83′ για τους “πετεινούς”, αλλά μία δεύτερη κόκκινη κάρτα στον Ρομέρο, έγειρε ξανά την… πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Σλοτ.

Η Λίβερπουλ πήρε έτσι ένα δεύτερο σερί “τρίποντο” στην Premier League και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με 29 βαθμούς, ενώ η Τότεναμ είναι στη 13η θέση με 22 βαθμούς. Οι “κόκκινοι” αγωνιούν πάντως για τον τραυματισμό του Ίσακ, που αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο μετά το γκολ του.

