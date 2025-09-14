Τουρκία – Γερμανία: Η μεγάλη «μάχη» για το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στον τελικό του Eurobasket που θα διεξαχθεί σήμερα το βράδυ της Κυριακής (14/09/25, 21:00, Newsit.gr). Ο νικητής θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση.

Τουρκία και Γερμανία θα συναντηθούν για πρώτη φορά σε τελικό Eurobasket, καθώς η μοναδική παρουσία των Τούρκων στον τελικό της διοργάνωσης ήταν το 2001, όπου έχασε από τη Γιουγκοσλαβία. Αντίθετα, η Γερμανία έχει ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Οι δύο προπονητές θα έχουν όλους τους παίκτες διαθέσιμους να ριχτούν στη μάχη του χρυσού μεταλλίου. Ντένις Σρέντερ και Αλπερέν Σενγκούν ξεχωρίζουν, με τους Φράντζ Βάγκνερ και Τσεντί Οσμάν να είναι οι «υπαρχηγοί» στις ομάδες τους.

Στη μάχη των πάγκων σίγουρα το προβάδισμα έχουν οι Τούρκοι, καθώς ο πολύπειρος Εργκίν Αταμάν έχει απέναντί του τον Άλαν Ιμπραχίματζιτζ, εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Άλεξ Μουμπρού, το οποίο τον έχει καθηλώσει στην άκρη του πάγκου με παθητικό ρόλο.

Ο δρόμος της Τουρκίας προς τον τελικό

Όμιλος:

Λετονία – Τουρκία 73-93

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

Εσθονία – Τουρκία 64-84

Τουρκία – Σερβία 95-90

Νοκ άουτ:

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Ελλάδα – Τουρκία 68-94

Ο δρόμος της Γερμανίας προς τον τελικό

Όμιλος:

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία – Γερμανία 61-91

Νοκ άουτ:

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Γερμανία – Σλοβενία 99-91

Γερμανία – Φινλανδία 98-86