Τουρκία: Νέες συλλήψεις για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού, 14 ποδοσφαιριστές στα χέρια της δικαιοσύνης

Νέο κύμα συλλήψεων στην Τουρκία, για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που έχει συγκλονίσει το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας, τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται 14 ποδοσφαιριστές, αλλά και πρόσωπα με διοικητικό ρόλο σε μεγάλες ομάδες της Τουρκίας. Μεταξύ αυτών, το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ.

Σύμφωνα με το NTV και άλλα ΜΜΕ, τέσσερις άλλοι αναζητούνται ακόμη, ενώ ένας άλλος ύποπτος βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Όπως αναφέρεται, οι Αρχές στην Τουρκία εντόπισαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με στοιχηματικούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πόνταραν ακόμα και σε αγώνες των ίδιων τους των ομάδων, με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Τα ονόματα των συλληφθέντων τέθηκαν στη δημοσιότητα, με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο να τα κοινοποιεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο “Χ”.

Η νέα λίστα με τους συλληφθέντες έχει ως εξής

Μπαχατίν Μπερκέ Ντεμιρκάν

Ντοκουκάν Τσινάρ

Εγιούπ Τσαν Τεμίζ

Φουρκάν Ντεμίρ

Γκοκχάν Παγιάλ

Χαμίτ Μπαϊρακτάρ

Χουσεΐν Αϊμπάρς Τουφεκτσί

Ιμπραχίμ Γιλμάζ

Ιλκέ Τανκούλ

Ισμαΐλ Καράκας

Μερτ Ακτάς

Τουφάν Καλέτσι

Ερεντέν Τιμούρ

Φιγκέν Ουσκάγια

Εμρά Γκουναϊντίν

Μπουράκ Σοϊλεγέν

Φατίχ Κουλακσίς

Ετσέμ Αλκάς

Εσάτ Μπιλαγιάκ

Μίρζα Σερίφογλου

Ενές Μπαρτάν

Χακάν Τσακίρ

Σερχάτ Ουλμέζ

Ουμούτ Εσέλ

Μπουργκά Τσεμ Ιμαμογκουλάρι

Μπουρτσού Κουρτ

Θυμίζουμε ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας έθεσε σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές και βοηθούς τον περασμένο μήνα για στοιχήματα σε αγώνες. Επίσης έγιναν συλλήψεις οκτώ ακόμη ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ενός συλλόγου κορυφαίας κατηγορίας, και την αποβολή 1.024 παικτών από όλα τα πρωταθλήματα, με την ομοσπονδία να επιβάλλει επίσης απαγορεύσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων παικτών, προέδρων συλλόγων, και ενός διαιτητή, για στοιχήματα εμπιστευτικών πληροφοριών. Ένα τουρκικό δικαστήριο αργότερα φυλάκισε 20 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων παικτών της Super Lig, εν αναμονή της δίκης.