Τουρκία: Οπαδός πέταξε πατίνι σε βοηθό διαιτητή

Με ράμματα αποχώρησε από γήπεδο στην Τουρκία ένας βοηθός διαιτητή
Σημαιάκι διαιτητή
Φωτογραφία αρχείου με σημαιάκι βοηθού διαιτητή (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Απίστευτο σκηνικό στην Τουρκία, με οπαδό να πετάει ηλεκτρικό πατίνι στον βοηθό διαιτητή του αγώνα Νταρεντεσπόρ – Χεκιμάν Μπελεντίγεσι και να τον τραυματίζει, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά.

Οι οπαδοί της Νταρεντεσπόρ ήταν εξαγριωμένοι με τη διαιτησία της αναμέτρησης με την Χεκιμάν Μπελεντίγεσι και επιτέθηκαν στους ρέφερι του παιχνιδιού, με τον ένα βοηθό να καταλήγει σε νοσοκομείο στην Τουρκία.

Ο διαιτητής ονόματι Μπασκούρτ δέχθηκε έτσι και ένα ηλεκτρικό πατίνι στο κεφάλι, το οποίο δεν τον πέτυχε απόλυτα, αλλά χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να του γίνουν ράμματα, πριν αφεθεί ελεύθερος.

Η τρομακτική στιγμή κατεγράφη και στην κάμερα.

