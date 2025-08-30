Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Η ομάδα του Αταμάν έκανε «πλάκα» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Eurobasket

Ήταν σαρωτική! Η Τουρκία έγινε η δεύτερη ομάδα από τον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, μετά την Σερβία, που κλείδωσε θέση στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 95-54 την Πορτογαλία στη Ρίγα, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και υποχρεώνοντας τους ηττημένους στη δεύτερη αποτυχία τους.

Η άμυνα της Τουρκίας «έπνιξε» κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Πορτογαλίας, τη στιγμή που η επιθετική λειτουργία της ομάδας «χτυπούσε κόκκινα» με πρωταγωνιστή τον φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ξεχώρισε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 14 πόντους, όσους είχε και ο Φουρκάν Κορκμάζ. Από την Πορτογαλία πάλεψε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νεμίας Κουέτα, με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 4 (2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Χαζέρ 4, Σανλί 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Όσμαν 9 (3/4 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 λάθη), Μπιτίμ 13 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κορκμάζ 14 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Σενγκούν 20 (9/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οσμανί 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόνα 5 (3 ριμπάουντ), Γιλμάζ 2, Σιπαχί (5 ασίστ), Γιουρτσέβεν 14 (7/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο 5 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τραβάντε Γουίλιαμς 14 (4), Αμαράντε 5 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 6 (5 ριμπάουντ), Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2 (3 ριμπάουντ), Σα, Λισμπόα 5 (1/7 τρίποντα), Σα, Κέτα 15 (4/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές, 7 ριμπάουντ).