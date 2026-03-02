Τουρκία – Σερβία 94-86: Συνέχισε αήττητη η ομάδα του Άταμαν με Όσμαν και Γιούρτσεβεν

H Τουρκία του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι γείτονες είχαν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα απέναντι στη Σερβία και πήρα την πολυπόθητη νίκη (94-86), η οποία τους ανέβασε στο 4-0 στον όμιλο.

Πρωταγωνιστές για την Τουρκία ήταν οι Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (17π., 5ρ., 5ασ.), Ομέρ Γιούρτσεβεν (17π.) και Ονάτ Χαζέρ (15π.) Τσέντι Όσμαν (13π.).

Στην αντίπερα όχθη, ο Αλέξα Αβράμοβιτς ηγήθηκε της προσπάθειας της Σερβίας με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, ενώ έφτασε κοντά στο να κάνει double-double με 9 ασίστ. Μαζί του είχε τον Όγκνιεν Ντόμπριτς που συμπλήρωσε ακόμη 14 πόντους. Η Σερβία είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 2-2.

H Toυρκία τελείωσε την αναμέτρηση με 25/30 δίποντα, κάτι που έκανε και τη διαφορά!

Στον άλλο αγώνα του ίδιου ομίλου, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη νίκησε στην Ελβετία με 91-60 και έφτασε στο 2-2 ρεκόρ, με την Ελβετία να μένει στο 0-4. Ο Ντζάναν Μούσα πέτυχε 25 πόντους για τους Βόσνιους και από 13 πόντους είχαν Αλιμπέγκονιτς και Σουλεϊμάνοβιτς.