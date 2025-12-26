Τουρκία: Ύποπτο προς χειραγώγηση το Κασίμπασα – Σάμσουνσπορ 1-4 με δύο χαμένα πέναλτι από τον Εντσάμ

Οι Αρχές στην Τουρκία προχώρησαν σε νέες συλλήψεις ποδοσφαιριστών και παραγόντων που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Την ίδια στιγμή, έξι αναζητούνται για στοιχήματα σε αγώνα της Super Lig μεταξύ της Κασίμπασα και της Σαμσουνσπόρ τον Οκτώβριο του 2024.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε… τα πάντα! Οι φιλοξενούμενοι της Σάμσουνσπορ είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν στο 19′ με πέναλτι, αλλά η εκτέλεση αλά… Πανένκα του Εντσάμ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Οκτώ λεπτά αργότερα, η Σάμσουνσπορ κέρδισε και δεύτερο πέναλτι, αλλά και πάλι δεν σκόραρε Ο Εντσάμ ανέλαβε και πάλι την ευθύνη, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Οι γηπεδούχοι της Κασιμπασα “τιμώρησαν” την αστοχία των φιλοξενούμενων, αφού στο 31’ προηγήθηκαν με κοντινή κεφαλιά του αμαρκάριστου Αϊτάτς Καρά για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σάμσουνσπορ “τούμπαρε” το ματς, παίρνοντας μια ευρεία νίκη. Η αρχή έγινε στο 68’ με το σουτ του Χολς για το 1-1, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Αϊντογκτσού υπέγραψε την ανατροπή.

Ο Χολς σκόραρε ξανά για να κλειδώσει το τρίποντο για την ομάδα του στο 80’, ενώ ο Φαΐτ έξι λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.