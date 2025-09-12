Αθλητικά

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι 12 γίγαντες στον τελικό, ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ελλάδας σε ιστορικό ημιτελικό»

Οι τίτλοι στα τουρκικά ΜΜΕ, για το “μεγάλο” αποτέλεσμα της εθνικής τους κόντρα στην Ελλάδα, στο Eurobasket
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins

Χωρίς εθνικιστικές “κορώνες” τα δημοσιεύματα στην Τουρκία, σχετικά με την πρόκριση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν -επί της Ελλάδας- στον τελικό του Eurobasket, μετά από ένα επιβλητικό αποτέλεσμα (94-68).

Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα της Τουρκίας, η “Fanatik” στον τίτλο της ανέφερε: “Είμαστε στον τελικό του Eurobasket 2025! Οι 12 γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα!”.

“12 γίγαντες στον τελικό” γράφει στον τίτλο το πρακτορείο “Anantolu”, αναφέροντας στη συνέχεια ότι “η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ελλάδα με 94-68 στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία”.

Σε ανάλογο κλίμα και ο τίτλος του CNN Turk, που αναφέρει: “Το πνεύμα των 12 Γιγάντων επέστρεψε! Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών στον τελικό” και τονίζει ότι η ομάδα ήταν εύκολο να νικήσει την Ελλάδα.

cnn turk ellada toyrkia

Ανάλογος και ο τίτλος της “Huriyet”, που ανέφερε: “Οι 12 γίγαντες στον τελικό του Eurobasket”, με την ιστοσελίδα “sporx” να στέκεται και στην πρώτη νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα σε Ευρωμπάσκετ μετά από 50 χρόνια.

hurriet ellada toyrkia

Τέλος, οι Τούρκοι στέκονται και στην ιστορική διαφορά που είχε το τελικό αποτέλεσμα, αφού το 94-68, αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά σε ημιτελικό της διοργάνωσης τα τελευταία 50 χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo