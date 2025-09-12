Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι 12 γίγαντες στον τελικό, ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ελλάδας σε ιστορικό ημιτελικό»

Χωρίς εθνικιστικές “κορώνες” τα δημοσιεύματα στην Τουρκία, σχετικά με την πρόκριση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν -επί της Ελλάδας- στον τελικό του Eurobasket, μετά από ένα επιβλητικό αποτέλεσμα (94-68).

Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα της Τουρκίας, η “Fanatik” στον τίτλο της ανέφερε: “Είμαστε στον τελικό του Eurobasket 2025! Οι 12 γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα!”.

“12 γίγαντες στον τελικό” γράφει στον τίτλο το πρακτορείο “Anantolu”, αναφέροντας στη συνέχεια ότι “η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ελλάδα με 94-68 στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία”.

Σε ανάλογο κλίμα και ο τίτλος του CNN Turk, που αναφέρει: “Το πνεύμα των 12 Γιγάντων επέστρεψε! Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών στον τελικό” και τονίζει ότι η ομάδα ήταν εύκολο να νικήσει την Ελλάδα.

Ανάλογος και ο τίτλος της “Huriyet”, που ανέφερε: “Οι 12 γίγαντες στον τελικό του Eurobasket”, με την ιστοσελίδα “sporx” να στέκεται και στην πρώτη νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα σε Ευρωμπάσκετ μετά από 50 χρόνια.

Τέλος, οι Τούρκοι στέκονται και στην ιστορική διαφορά που είχε το τελικό αποτέλεσμα, αφού το 94-68, αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά σε ημιτελικό της διοργάνωσης τα τελευταία 50 χρόνια.