Τα… χρειάστηκαν οι Ρούμανοι, οι οποίοι είδαν, μαζί με όλους τους τηλεθεατές, το τρόπαιο του Euro να πέφτει στο έδαφος.

Η ρεπόρτερ του ρουμανικού τηλεοπτικού δικτύου Realitatea TV βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση στην «Arena Nationala» του Βουκουρεστίου, όταν ένας δυνατός αέρας έριξε τις διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονταν πίσω της κι εκείνες με τη σειρά τους γκρέμισαν το τρόπαιο του Euro, το οποίο βρέθηκε στο έδαφος.

Να σημειωθεί ότι η κούπα βρισκόταν εκεί, στο περιθώριο της περιοδείας της στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Eurol 2020. Λίγη ώρα νωρίτερα, μάλιστα, είχε γίνει η παρουσίαση του τρόπαιου από τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Ραζβάν Μπουρελάνου.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i