Τραγική φιγούρα ο Νεϊμάρ, ξέσπασε σε κλάματα μετά την ήττα της Σάντος με 6-0

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε πέρυσι στην αγαπημένη του Σάντος στη Βραζιλία, αλλά η δεύτερη θητεία του στην ομάδα δεν εξελίσσεται όπως φανταζόταν και πλέον “αμαυρώθηκε” και από μία ιστορική ήττα.
Στο ματς που συμπλήρωνε 250 συμμετοχές με τη φανέλα της Σάντος, ο Νεϊμάρ είδε την ομάδα του να γνωρίζει την… ταπείνωση από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, καθώς ηττήθηκε με το “εκκωφαντικό” 6-0.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ήταν έτσι τραγική φιγούρα μετά το τέλος της αναμέτρησης και έπεσε στο χορτάρι ξεσπώντας σε κλάματα, με συμπαίκτες και αντιπάλους να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.
Neymar Jr seen in TEARS after Santos lost 6-0 at home against Philippe Coutinho’s Vasco Da Gama.— (@kykyszn) August 17, 2025
The Brazilian continued crying as he walked down the tunnel. pic.twitter.com/Xv5tU2N356