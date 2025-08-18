Τραγική φιγούρα ο Νεϊμάρ, ξέσπασε σε κλάματα μετά την ήττα της Σάντος με 6-0

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε πέρυσι στην αγαπημένη του Σάντος στη Βραζιλία, αλλά η δεύτερη θητεία του στην ομάδα δεν εξελίσσεται όπως φανταζόταν και πλέον “αμαυρώθηκε” και από μία ιστορική ήττα.

Στο ματς που συμπλήρωνε 250 συμμετοχές με τη φανέλα της Σάντος, ο Νεϊμάρ είδε την ομάδα του να γνωρίζει την… ταπείνωση από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, καθώς ηττήθηκε με το “εκκωφαντικό” 6-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ήταν έτσι τραγική φιγούρα μετά το τέλος της αναμέτρησης και έπεσε στο χορτάρι ξεσπώντας σε κλάματα, με συμπαίκτες και αντιπάλους να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.