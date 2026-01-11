Τραγικός Χάρι Μαγκουάιρ έβγαλε τα νεύρα του στον Μπάμπη Κωστούλα για τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα νίκησε με 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την απέκλεισε από το Κύπελλο Αγγλίας, με τον Χάρι Μαγκουάιρ να ξεσπάει στον 18χρονο Έλληνα επιθετικό σε μία φάση στο τέλος της αναμέτρησης.

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στο ματς ως αλλαγή για την Μπράιτον και “πίεσε” τον Χάρι Μαγκουάιρ στις καθυστερήσεις του αγώνα, για να βγάλει μία… τραγική αντίδραση ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο αμυντικός των “κόκκινων διαβόλων” έβγαλε τα… νεύρα του για τον επικείμενο αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Έλληνα στράικερ και τον πέταξε στο χορτάρι παρότι η φάση είχε “τελειώσει”.

Disgraceful and unprofessional from Maguire pic.twitter.com/1fEmZmFLDG — Exclusively Unfiltered (@ExUnfiltered) January 11, 2026

Ο Μαγκουάιρ δέχθηκε έτσι έντονη κριτική στα social media, ακόμη και από οπαδούς της Γιουνάιτεντ.