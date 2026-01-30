Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Δεν θα κάνει χρήση της θύρας 8 στην Τούμπα ο Πανσερραϊκός

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό για τη 19η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο ματς της Τούμπας, μετά την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η αναμέτρηση αναμένεται να γίνει έτσι σε κλίμα θλίψης στην Τούμπα, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να αποτίνουν φόρο τιμής και ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε μία όμορφη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα, σε συνεννόηση με τους δικούς του οπαδούς, δεν θα χρησιμοποιήσει τη θύρα 8, ώστε να βρεθούν στο γήπεδο όσο περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ γίνεται.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός

“Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει πως, κατόπιν συνεννόησης και με τον σύνδεσμο οργανωμένων φιλάθλων της «Che Guevara Club» και λόγω του τραγικού γεγονότος με την απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία, αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα του αγώνα της Κυριακής και σεβόμενοι την επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για μαζική παρουσία στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, αποφάσισαν να μη κάνουν χρήση της θύρας 8 που τους είχε παραχωρηθεί. Αντιπροσωπεία φιλάθλων θα προβεί σε κατάθεση στεφάνου ως φόρο τιμής πριν την έναρξη του αγώνα”.