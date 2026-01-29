Αθλητικά

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Η φανέλα που κράτησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου

"Αθάνατοι", έγραφε η φανέλα
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κράτησαν μια φανέλα που έγραφε “αθάνατοι” για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ η πράσινη ΠΑΕ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης “ποτέ ξανά”.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Ρόμα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν μια ομαδική φωτογραφία κρατώντας μια φανέλα με τα ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

 
 
 
 
 
Η φανέλα έγραφε αθάνατοι, ενώ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε στην ανάρτηση “Ποτέ ξανά”.

Πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ τηρήθηκε ακόμα σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

