Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Η φανέλα που κράτησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κράτησαν μια φανέλα που έγραφε “αθάνατοι” για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ η πράσινη ΠΑΕ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης “ποτέ ξανά”.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Ρόμα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν μια ομαδική φωτογραφία κρατώντας μια φανέλα με τα ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Η φανέλα έγραφε αθάνατοι, ενώ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε στην ανάρτηση “Ποτέ ξανά”.

Πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ τηρήθηκε ακόμα σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.