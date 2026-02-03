Αθλητικά

Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Παραμένει διασωληνωμένος ο 20χρονος στο νοσοκομείο της Ρουμανίας

Ενθαρρυντικά σημάδια από τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ
Τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η στιγμή που οι δύο τραυματίες φτάνουν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/ EUROKINISSI

Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχει αφήσει και έναν 20χρονο φίλο της ομάδας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα με πολλαπλά τραύματα.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο που στέρησε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, αλλά παραμένει διασωληνωμένος στην εξειδικευμένη μονάδα πολυτραυματιών του νοσοκομείου στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr όμως, ο οπαδός του ΠΑΟΚ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τα σημάδια μια εβδομάδα μετά το τροχαίο να χαρακτηρίζονται ως «ενθαρρυντικά» από τους θεράποντες ιατρούς. Σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 δε, ο νεαρός θα υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων και με το που δοθεί «πράσινο φως» από τους Ρουμάνους ιατρούς, τότε θα εκκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού του, με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

