Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Παραμένει διασωληνωμένος ο 20χρονος στο νοσοκομείο της Ρουμανίας

Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχει αφήσει και έναν 20χρονο φίλο της ομάδας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα με πολλαπλά τραύματα.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο που στέρησε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, αλλά παραμένει διασωληνωμένος στην εξειδικευμένη μονάδα πολυτραυματιών του νοσοκομείου στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr όμως, ο οπαδός του ΠΑΟΚ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τα σημάδια μια εβδομάδα μετά το τροχαίο να χαρακτηρίζονται ως «ενθαρρυντικά» από τους θεράποντες ιατρούς. Σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 δε, ο νεαρός θα υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων και με το που δοθεί «πράσινο φως» από τους Ρουμάνους ιατρούς, τότε θα εκκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού του, με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.