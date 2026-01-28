Τραγωδία ΠΑΟΚ: Κλίμα οδύνης στην Τούμπα, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση εντός γηπέδου για τους αδικοχαμένους οπαδούς

Στιγμές συγκίνησης! Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28.01.2026) στην Τούμπα επιμνημόσυνη δέηση, στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία.

Την επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποίησε στην Θύρα 4 του γηπέδου του ΠΑΟΚ ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Το “παρών” έδωσαν δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ και εκπρόσωποι από όλα τα τμήματα του συλλόγου, μεταξύ άλλων η Α΄ αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντζαρόβα, αλλά και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Νίκος Βεζυρτζής.

Εκεί ήταν επίσης και ο Στέλιος Μαλεζάς, αλλά και πολλοί ακόμη “επώνυμοι” και “ανώνυμοι” φίλοι του ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε ότι οι επτά αδικοχαμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους κοντά στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία, για το παιχνίδι του “δικεφάλου” με τη Λιόν στο “Γκρουπάμα Στάντιουμ” (Πέμπτη 29.01.2026, 22:00), για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League,