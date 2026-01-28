Αθλητικά

Τραγωδία ΠΑΟΚ: Τα πανό που ανέβασαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου

Οι οπαδοί των δύο ομάδων σήκωσαν πανό για το σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε Τάφο του Ινδού και Sunel Arena αντίστοιχα ανέβασαν πανό για να αποχαιρετήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στο κλειστό της Λεωφόρου οι φίλοι του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, με ένα πανό που έγραφε «καλό ταξίδι αετοί».

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ανέβασαν πανό με διπλό μήνυμα, καθώς ασχολήθηκαν και με τις δύο τραγωδίες που έχουν συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Έγραψαν χαρακτηριστικά: «Τρίκαλα 26/01/26 Παιδιά χωρίς μάνες» και «Ρουμανία 27/01/26 Μάνες χωρίς παιδιά».

