Τραγωδία στη Σενεγάλη με θάνατο 25χρονου ποδοσφαιριστή, αμέσως μετά τη λήξη αγώνα

Στο πένθος βυθίστηκε ο χώρος του ποδοσφαίρου της Σενεγάλης, στην είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 25χρονου Γιουσού Ντιούφ, ο οποίος κατέρρευσε αμέσως μετά τη λήξη αναμέτρησης της δεύτερης κατηγορίας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Σαλούμ είχε περάσει ως αλλαγή στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης με την Αμίτλε που διεξήχθη στο Stade Maniang Soumaré, στην πόλη Τάις. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Το ιατρικό επιτελείο επενέβη άμεσα και ο παίκτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το τραγικό περιστατικό επιβεβαίωσε και η Ποδοσφαιρική Λίγκα της Σενεγάλης, η οποία συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος και ενημέρωσε πως θα συνεργαστεί με τον σύλλογο και τις αρμόδιες αρχές για κάθε αναγκαία υποστήριξη.

«Η Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα του Σενεγάλης (LSFP) πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ, ποδοσφαιριστή της Σαλούμ, που συνέβη την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά τον αγώνα μεταξύ της Amitie FC και της AS Saloum, που διεξήχθη στο Στάδιο Maniang Soumare στη Thies, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ligue 2. Ο Γιουσού Ντιούφ, ο οποίος μπήκε στον αγώνα στο 80ό λεπτό, ένιωσε αδιαθεσία μετά τη λήξη του αγώνα.

Παρά την άμεση παρέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών που ήταν παρούσες στο στάδιο και τη διακομιδή του στο περιφερειακό νοσοκομείο της Thies, δυστυχώς κατέληξε. Σε αυτές τις οδυνηρές περιστάσεις, ο πρόεδρος της LSFP και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος, στη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές της AS Saloum, καθώς και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια του Σενεγάλης.

Η LSFP παραμένει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και τον σύλλογο για να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.