Τραυματισμός για Αλέξανδρο Πασχαλάκη και ανησυχία στον Ολυμπιακό

Οι εξετάσεις θα δείξουν το μέγεθος του τραυματισμού του Έλληνα πορτιέρε και το μέλλον του στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας
Πρόβλημα έχει προκύψει στον Ολυμπιακό με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα κάνει εξετάσεις, προκειμένου να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Πασχαλάκη κάνουν λόγο για κάτι που δεν είναι επιπόλαιο. Στον Ολυμπιακό επικρατεί ανησυχία, αφού σε περίπτωσξ που ο Έλληνας πορτιέρε χρειαστεί να λείψει για σημαντικό χρονικό διάστημα, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει και αλλαγή στην λίστα της ομάδας στην UEFA.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είσως χρειαστεί να δηλώσει στην ευρωπαική λίστα τον Μπότη, αφού τρίτος στη λίστα είναι ο πιτσιρικάς Κουράκλης από την Ακαδημία.

Να αναφέρουμε ότι ο Μπότης δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί πιάνει θέση ξένου, καθότι ήταν στην Ίντερ στα χρόνια (15-18) που χρειάζονται για να θεωρείται γηγενής.

