Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Φρενίτιδα επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ιδανικότερα αποτελέσματα στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή.

Η Ένωση νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0 στο Φάληρο, ενώ είδε και τον ΠΑΟΚ να μην κερδίζει τον Παναθηναϊκό (0-0) στην Τούμπα, με αποτέλεσμα να ξεφύγει με πέντε βαθμούς από τους δύο βασικούς αντιπάλους της στη διεκδίκηση του τίτλου.

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, οι οπαδοί της ΑΕΚ προχώρησαν στην εξάντληση των εισιτηρίων του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (17/05, 19:30) στην Allwyn Arena για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Εάν μπει κάποιος στη σελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ θα δει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, κάτι που δεν ισχύει για τα ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στα οποία μπορεί κάποιος να προμηθευτεί “μαγικό χαρτάκι”.