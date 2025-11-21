Τρελαμένος Φαρίντ: «Ένιωσα σαν να ήμουν στον Παναθηναϊκό όλα τα χρόνια της ευρωπαϊκής μου καριέρας»

Ο Κένεθ Φαρίντ έζησε μοναδικές στιγμές το βράδυ της Πέμπτης (20/11/2025) στο Telekom Center, όπου έδωσε το πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο κοινό της ομάδας.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού “τρελάθηκε” με τις πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις του Κένεθ Φαρίντ με τα πράσινα και δεν σταμάτησε να τον αποθεώνει στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC για την Euroleague.

Ο ίδιος ζει τον δικό του μπασκετικό παράδεισο στον Παναθηναϊκό και απολαμβάνει κάθε στιγμή με την πράσινη φανέλα.

Μετά το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο Telekom Center Athens, ο Κένεθ Φαρίντ έγραψε σε ανάρτηση της Euroleague: «Γουάου, χθες το βράδυ ένιωσα σαν να ήμουν στον Παναθηναϊκό καθ’ όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής μου καριέρας. Σας ευχαριστώ φίλοι του Παναθηναϊκού που με δεχτήκατε στην οικογένεια».

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν το κομμάτι του παζλ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό, εκτοξεύοντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν το τελευταίο δεκαήμερο.

Επί των ημερών του, οι πράσινοι μετρούν 3 σερί νίκες στην Euroleague, βάζοντας πλώρη για την κορυφή της κατάταξης.