Τρελαμένος Φαρίντ: «Ένιωσα σαν να ήμουν στον Παναθηναϊκό όλα τα χρόνια της ευρωπαϊκής μου καριέρας»

Ο Αμερικανός σέντερ απολαμβάνει κάθε στιγμή του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Κένεθ Φαρίντ έζησε μοναδικές στιγμές το βράδυ της Πέμπτης (20/11/2025) στο Telekom Center, όπου έδωσε το πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο κοινό της ομάδας.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού “τρελάθηκε” με τις πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις του Κένεθ Φαρίντ με τα πράσινα και δεν σταμάτησε να τον αποθεώνει στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC για την Euroleague.

Ο ίδιος ζει τον δικό του μπασκετικό παράδεισο στον Παναθηναϊκό και απολαμβάνει κάθε στιγμή με την πράσινη φανέλα.

Μετά το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο Telekom Center Athens,  ο Κένεθ Φαρίντ έγραψε σε ανάρτηση της Euroleague: «Γουάου, χθες το βράδυ ένιωσα σαν να ήμουν στον Παναθηναϊκό καθ’ όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής μου καριέρας. Σας ευχαριστώ φίλοι του Παναθηναϊκού που με δεχτήκατε στην οικογένεια».

farried

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν το κομμάτι του παζλ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό, εκτοξεύοντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν το τελευταίο δεκαήμερο.

Επί των ημερών του, οι πράσινοι μετρούν 3 σερί νίκες στην Euroleague, βάζοντας πλώρη για την κορυφή της κατάταξης.

