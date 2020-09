Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στο πρώτο “δυνατό” φιλικό του Παναθηναϊκού για φέτος κι ο πρώην συμπαίκτης του και άλλοτε γκαρντ του Τριφυλλιού, Μάικ Τζέιμς, έσπευσε να τον αποθεώσει στα social media.

Ο Σέρβος γκαρντ είχε 22 πόντους με 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ κι ένα κλέψιμο στο παιχνίδι της Λιθουανίας, με αποτέλεσμα να “τρελάνει” και τον παίκτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον οποίο και συνυπήρξε στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Σούπερ Νέντοβιτς στην ήττα του Τριφυλλιού

“Δώστε την μπάλα στον Νέντοβιτς και κάντε στην άκρη”, έγραψε ο Τζέιμς στο twitter, εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση του 29χρονου γκαρντ, η οποία δεν ήταν πάντως αρκετή για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη νίκη.

Give the ball to nedo and move