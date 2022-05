Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε με τη σύντροφό του Μαράια στο Λος Άντζελες, αλλά φαίνεται ότι οι τιμές στην “πόλη των αγγέλων” τον άφησαν έκπληκτο.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς δείπνησε σε διάσημο εστιατόριο, το Catch, στο δυτικό Hollywood και εντοπίστηκε έξω από αυτό, από έναν φίλαθλο που του έκανε σχετικές ερωτήσεις.

Στο σχετικό video που δημοσιεύθηκε από το TMZ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να απαντάει “απίστευτο, αλλά πανάκριβο, πανάκριβο” σε ερώτηση για το πως του φάνηκε το δείπνο. “Αυτή η πόλη δεν είναι για μένα”, πρόσθεσε ο “Grrek Freak” για να τον τρολάρουν στη συνέχεια. “Έλα, εσύ έχεις πολλά λεφτά…” (το άρθρο αναφέρει ότι έχει βγάλει πάνω από 146 εκατομμύρια ευρώ στην καριέρα του). “Όχι όχι” λέει ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, αλλά παραδέχεται ακολούθως ότι “τίποτα δεν είναι ακριβό όταν το απολαμβάνεις με την οικογένειά σου”.

