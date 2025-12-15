Συμβαίνει τώρα:
«Τρελό» σενάριο για είσοδο του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Μπαρτσελόνα με 10 δισεκατομμύρια ευρώ

Viral έγινε ένα ρεπορτάζ Ισπανού δημοσιογράφου που εμπλέκει τον ιδιοκτήτη της Νιούκαστλ με την Μπαρτσελόνα
Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας
Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας / REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Μία απίθανη ανάρτηση στα social media, κάνει λόγο για επικείμενη είσοδο του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην Μπαρτσελόνα, με ένα ποσό της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και τα τελευταία χρόνια είχε πολλές δυσκολίες στις μετεγγραφές, γεγονός που έχει δημιουργήσει και σενάρια, όπως αυτό με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος και έχει πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Νιούκαστλ στην Αγγλία.

Το Transfer News Live ανέδειξε ρεπορτάζ του… αναξιόπιστου Ισπανού δημοσιογράφου Φρανσουά Γκαγιάρντο, στο οποίο και αναφέρεται ότι ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζει πρόταση “μαμούθ” για την εξαγορά της Μπαρτσελόνα, η οποία και θα καλύψει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει σε χρέη, η ομάδα της Καταλονίας.

Με τον Λαπόρτα να έχει ανοίξει πάντως την… πόρτα της εξόδου από την προεδρία της Μπαρτσελόνα, τα σενάρια αναμένεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα.

