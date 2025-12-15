«Τρελό» σενάριο για είσοδο του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Μπαρτσελόνα με 10 δισεκατομμύρια ευρώ

Μία απίθανη ανάρτηση στα social media, κάνει λόγο για επικείμενη είσοδο του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην Μπαρτσελόνα, με ένα ποσό της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και τα τελευταία χρόνια είχε πολλές δυσκολίες στις μετεγγραφές, γεγονός που έχει δημιουργήσει και σενάρια, όπως αυτό με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος και έχει πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Νιούκαστλ στην Αγγλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Transfer News Live ανέδειξε ρεπορτάζ του… αναξιόπιστου Ισπανού δημοσιογράφου Φρανσουά Γκαγιάρντο, στο οποίο και αναφέρεται ότι ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζει πρόταση “μαμούθ” για την εξαγορά της Μπαρτσελόνα, η οποία και θα καλύψει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει σε χρέη, η ομάδα της Καταλονίας.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is preparing a historic €10 BILLION bid to fully buy Barcelona!



A sum that would immediately wipe out Barça’s huge debt, estimated at €2.5 billion.



(Source: François Gallardo) pic.twitter.com/R3wB2l7b9o — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 14, 2025

Με τον Λαπόρτα να έχει ανοίξει πάντως την… πόρτα της εξόδου από την προεδρία της Μπαρτσελόνα, τα σενάρια αναμένεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα.