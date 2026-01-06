Τρομαγμένη η Μαρία Σάκκαρη στην οροφή του σταδίου του Περθ, μαζί της και ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Την Κυριακή (04/01/26) που η ελληνική ομάδα τένις δεν είχε αγώνα για το United Cup ανέβηκε στην οροφή του γηπέδου Όπτους του Περθ. Ο Τσιτσιπας και η Σάκκαρη πρωταγωνίστησαν στο video.

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν φοβισμένη λόγω της υψοφοβίας που έχει και εξαιτίας των πειραγμάτγων που δεχόταν από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έδειχνε να μην τον επηρεάζει το ύψος, καθώς έφτασε στην άκρη, κοντά στο κενό.

Όλοι οι αθλητές της ελληνικής αποστολής στην Αυστραλία ήταν δεμένοι με προτατευτικούς ιμάντες, μιας και περπατούσαν στον εναέριο διάδρομο στην οροφή του σταδίου.

Η ελληνίδα τενίστρια παραδέχτηκε στην κάμερα ότι δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την εμπειρία, καθώς έχει υψοφοβία.