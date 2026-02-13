Αθλητικά

Τρομακτική εκτίμηση για τον τραυματισμό της Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: «Να μη χάσει το πόδι της»

Σοκαριστική η δήλωση του ορθοπεδικού, Σονερί – Κοτέ, για την Αμερικανίδα αθλήτρια
Η Λίντσεϊ Βον
Η Λίντσεϊ Βον μετά το χειρουργείο στο γόνατο/ REUTERS

Η Λίντσεϊ Βον πρωταγωνίστησε για άσχημο λόγο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού μόλις ξεκίνησε την προσπάθειά της στην κατάβαση είχε πολύ άσχημη πτώση με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ άσχημο τραυματισμό στην κνήμη της.

Η 41χρονη αθλήτρια έχει ήδη κάνει τρεις χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να ξεκινήσει την αποθεραπεία της. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η Βον από την άσχημη πτώση που είχε, έχει υποστεί πολλαπλά θραύσματα στα οστά της και είναι πιθανό να υπάρχουν βλάβες στο δέρμα, στα νεύρα ή στους μύες του ποδιού της.

«Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Το ότι στάθηκα στην αφετηρία ήταν μια νίκη από μόνη της», δήλωσε, σε ανάρτησή της. Να θυμίσουμε ότι η Βον αγωνίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με κομμένο χιαστό.

 

Ο ορθοπεδικός, Μπερτράν Σονερί – Κοτέ, που είναι ειδικός σε εγχειρήσεις γονάτου, συγκλόνισε αναφέροντας πως τέτοιου είδους τραυματισμοί μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ακρωτηριασμό.

«Πρωταρχικός στόχος τώρα είναι να μπορέσει να κρατήσει το πόδι της και να περπατήσει ξανά κανονικά. Δεν είμαστε καν στο στάδιο να συζητάμε για επιστροφή στον πρωταθλητισμό», ανέφερε ο Γάλλος ιατρός συγκρίνοντας τον τραυματισμό της με τροχαίο ατύχημα μοτοσικλετιστή.

