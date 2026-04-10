Τρομερό blooper στο Μονακό – Μπαρτσελόνα: Ο Οκόμπο νόμιζε πως μπήκε καλάθι και βγήκε με την μπάλα εκτός γηπέδου

Σε άλλο παιχνίδι ήταν στη συγκεκριμένη φάση ο Γάλλος γκαρντ των Μονεγάσκων
Ο Οκόμπο με τη φανέλα της Μονακό

Στο σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στην Μονακό και την Μπαρτσελόνα, ο Έλι Οκόμπο σε μία φάση δεν είχε την απόλυτη προσοχή στον αγώνα και πρόσφερε ένα όμορφο και σπάνιο blooper στους φίλους του μπάσκετ.

Ο Κλάιμπερν προσπάθησε να πετύχει καλάθι για λογιαριασμό της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μονακό, όμως η καλά μαρκαρισμένη προσπάθειά του κατέληξε να βρίσκει μόνο το διχτάκι από την κάτω πλευρά. Αυτό μπέρδεψε τον Οκόμπο και χάρισε μία στιγμή απείρου κάλλους σε όσους παρακολουθούσαν το παιχνίδι.

Ο Γάλλος γκαρντ μάζεψε το ριμπάουντ και βγήκε με την μπάλα εκτός γηπέδου για να κάνει επαναφορά, νομίζοντας ότι ο Αμερικανός ευστόχησε. Έτσι, έδωσε μία αβίαστη κατοχή στην ομάδα του Πασκουάλ.

