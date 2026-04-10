Τρομερό blooper στο Μονακό – Μπαρτσελόνα: Ο Οκόμπο νόμιζε πως μπήκε καλάθι και βγήκε με την μπάλα εκτός γηπέδου

Στο σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στην Μονακό και την Μπαρτσελόνα, ο Έλι Οκόμπο σε μία φάση δεν είχε την απόλυτη προσοχή στον αγώνα και πρόσφερε ένα όμορφο και σπάνιο blooper στους φίλους του μπάσκετ.

Ο Κλάιμπερν προσπάθησε να πετύχει καλάθι για λογιαριασμό της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μονακό, όμως η καλά μαρκαρισμένη προσπάθειά του κατέληξε να βρίσκει μόνο το διχτάκι από την κάτω πλευρά. Αυτό μπέρδεψε τον Οκόμπο και χάρισε μία στιγμή απείρου κάλλους σε όσους παρακολουθούσαν το παιχνίδι.

La jugada tonta de la semana



Okobo pensó que Clyburn había anotado y se salió de la cancha para sacar de fondo. Balón para el Barça pic.twitter.com/2yOozTnauI — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 10, 2026

Ο Γάλλος γκαρντ μάζεψε το ριμπάουντ και βγήκε με την μπάλα εκτός γηπέδου για να κάνει επαναφορά, νομίζοντας ότι ο Αμερικανός ευστόχησε. Έτσι, έδωσε μία αβίαστη κατοχή στην ομάδα του Πασκουάλ.