Τρομερό σκηνικό στη Βραζιλία: Οπαδός μπήκε στο γήπεδο για selfie με τον Νεϊμάρ και τραυμάτισε παίκτη της Σάντος

Η Σάντος με αυτή τη νίκη (3-0 την Ζουβεντούδε) χάρη στα τρία γκολ του τραυματία Νεϊμάρ βρίσκεται κοντά στην παραμονή στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας.

Η απόδοση του Νεϊμάρ, που αγωνίζεται με πρόβλημα στο γόνατο, ξετρέλανε έναν θαυμαστή του, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα «κυνήγησε» τον Βραζιλιάνο για να βγάλει μία selfie μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό δεν πήγε πολύ καλά, καθώς πάνω στον πανικό και τη βιασύνη του ο φίλαθλος της Σάντος γκρέμισε τον συμπαίκτη του Νεϊμαρ, Ζε Ιβάλδο, τραυματίζοντάς τον. Ο Ζε Ιβάλντο κατέληξε στον πάγκο της ομάδας μετά τη σύγκρουση με τον οπαδό.

The moment a fan ran on the pitch to get a picture with Neymar and knocked over Santos’s CB Zé Ivaldo… pic.twitter.com/uKMNiD1Fxe — george (@StokeyyG2) December 4, 2025

Η Σάντος έχει να δώσει ακόμα ένα παιχνίδι με την Κρουζέιρο και βρίσκεται δύο βαθμούς πάνω από τη θέση που οδηγεί στη δεύτερη κατηγορία. Ψάχνει δύο αποτελέσματα, ενώ μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία και σε περίπτωση ήττας.