Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Τρομερό σκηνικό στη Βραζιλία: Οπαδός μπήκε στο γήπεδο για selfie με τον Νεϊμάρ και τραυμάτισε παίκτη της Σάντος

Ο Νεϊμάρ πέτυχε χατ τρικ και ξετρέλανε το φίλο της Σάντος
Νεϊμάρ
Ο Νεϊμάρ με τη φανέλα της Σάντος/ REUTERS/Thiago Bernardes

Η Σάντος με αυτή τη νίκη (3-0 την Ζουβεντούδε) χάρη στα τρία γκολ του τραυματία Νεϊμάρ βρίσκεται κοντά στην παραμονή στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας.

Η απόδοση του Νεϊμάρ, που αγωνίζεται με πρόβλημα στο γόνατο, ξετρέλανε έναν θαυμαστή του, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα «κυνήγησε» τον Βραζιλιάνο για να βγάλει μία selfie μαζί του.

Αυτό δεν πήγε πολύ καλά, καθώς πάνω στον πανικό και τη βιασύνη του ο φίλαθλος της Σάντος γκρέμισε τον συμπαίκτη του Νεϊμαρ, Ζε Ιβάλδο, τραυματίζοντάς τον. Ο Ζε Ιβάλντο κατέληξε στον πάγκο της ομάδας μετά τη σύγκρουση με τον οπαδό.

 

Η Σάντος έχει να δώσει ακόμα ένα παιχνίδι με την Κρουζέιρο και βρίσκεται δύο βαθμούς πάνω από τη θέση που οδηγεί στη δεύτερη κατηγορία. Ψάχνει δύο αποτελέσματα, ενώ μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία και σε περίπτωση ήττας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
141
102
52
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo