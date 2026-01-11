Τρομερός Λιοτόπουλος στο NCAA με πέντε τρίποντα, ο Αβδάλας ήταν πρωταγωνιστής για το Βιτρζίνια Τεκ

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος οδήγησε στη νίκη το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο ενάντια στο Κρέιτον με 90-73 πετυχαίνοντας 17 πόντους και πέντε εύστοχα τρίποντα. Ο Αβδάλας έκανε ακόμα μία καλή εμφάνιση στο NCAA στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ με 78-75 ενάντια στους Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπερς.

Αβδάλας και Λιοτόπουλος ξεχωρίζουν τη φετινή σεζόν στο NCAA, με τον πρώτο ειδικότερα να αποτελεί τον καλύτερο παίκτη της ομάδας του, αφού είναι πρώτος σε ασίστ και δεύτερος σε πόντους κατά μέσο όρο και φαίνεται ότι χτυπάει δυνατά την πόρτα του NBA.

Ο Ρικ Πιτίνο χρησιμοποιήσε για 29 λεπτά τον Λιοτόπουλο στη νίκη του Σεντ Τζονς στο NCAA και αυτός τον δικαίωσε. Πέρα από τους 17 πόντους είχε και 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ στο παιχνίδι, ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Αβδάλας αγωνίστηκε για 33 λεπτά και πέτυχε 11 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ . Μοίασε επίσης 6 ασίστ από τις συνολικές 10 της ομάδας του.

Τη φετινή σεζόν ο Αβδάλας είναι ο κορυφαίος πασέρ των Βιρτζίνια Τεκ με 4.9 κατά μέσο όρο, ενώ είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του, πίσω από τον Χάνσμπερι με 14.7.