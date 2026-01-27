Αθλητικά

Τροχαίο με 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Διαλύθηκαν τα πάντα – Εικόνες καταστροφής

Η νέα αυτή τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος όλη την Ελλάδα
το σημείο της τραγωδίας
Το σημείο όπου έγινε το πολύνεκρο τροχαίο / Facebook

Το τραγικό τροχαίο που έγινε στη Ρουμανία με θύματα 7 νέα παιδιά, φιλάθλους του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία οδικώς για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα είναι η δεύτερη πολύνεκρη τραγωδία που στοιχειώνει τη χώρα μέσα σε 48 ώρες. 

Το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ το οποίο ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 10 νέα παιδιά με 7 εξ’ αυτών να κόβεται το νήμα της ζωής τους, πάνω στην προσπέραση, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μια νταλίκα και στην κυριολεξία διαλύθηκε. 

Το σημείο που έγινε η τραγωδία θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο και οι εικόνες που θα δείτε μαρτυρούν την σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι τρεις τραυματίες, ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο κοντινής πόλης. 

Το βαν μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ στο τροχαίο όπως θα δείτε ενεπλάκησαν και άλλα αυτοκίνητα. 

troxaio paok troxaio paok troxaio paok

