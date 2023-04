Δηλώσεις που έχουν ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης στην Ισπανία, έκανε μετά το τέλος του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε, ο προπονητής των Κταναλανών, Τσάβι.

Η νέα “γκέλα” της Μπαρτσελόνα έφερε… δικαιολογίες από τον Τσάβι, ο οποίος τόνισε ότι η κατάσταση του χορταριού στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο ήλιος, επηρέασαν την απόδοση του παικτών του.

«Η κατάσταση του γρασιδιού μας επηρέασε. Χθες κάναμε προπονήσεις σε στεγνό γήπεδο. Έχω επικριθεί πολύ για το θέμα της επιφάνειας των γηπέδων. Σήμερα το έχει δει όλος ο κόσμος. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις έτσι, είναι άσχημο για το θέαμα. Η μπάλα κολλάει, είναι κακό ακόμα και για τη Χετάφε. Είναι απαραίτητο να είναι σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είναι δικαιολογία πάντως για μας και πρέπει να ξαναβρούμε τον καλό εαυτό μας.

Έχουμε επίσης συνηθίσει να παίζουμε τη νύχτα, όχι με τον ήλιο αυτή την ώρα το απόγευμα. Την επόμενη Κυριακή παίζουμε πάλι απόγευμα. Δεν θέλω να ακούγεται ως δικαιολογία, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα».

🎙️| Xavi: “Yesterday, in Barcelona, we trained on a ‘dry pitch’ in order to anticipate what we’d get today. I’ve been criticized a lot for my comments on the pitches at times, but for us it is essential.” #fcblive pic.twitter.com/mrsvNfKIxO