Τσάβι: «Ο Λιονέλ Μέσι είχε συμφωνήσει να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή»

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, αποκάλυψε ότι ο Ζοάν Λαπόρτα ήταν αυτός που “έκοψε” το δρόμο της επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στους “μπλαουγκράνα”, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, ο Τσάβι υποστήριξε ότι είχε υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και την Μπαρτσελόνα, με την La Liga να ανάβει το “πράσινο φως” για τη μετεγγραφή, αλλά τον πρόεδρο των Καταλανών να τη σταματάει υπό το φόβο των απαιτήσεων των άλλων ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Τσάβι

«Τον Ιανουάριο του 2023, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει, και το είδα. Μιλήσαμε μέχρι τον Μάρτιο και του είπα: ”Εντάξει, όταν μου δώσεις το ΟΚ, θα το πω στον πρόεδρο γιατί το βλέπω ως μια καλή ποδοσφαιρική κίνηση”. Μετά τι συνέβη;

Ο πρόεδρος άρχισε να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της LaLiga, αλλά ο πρόεδρος ήταν αυτός που τα απέρριψε όλα. Ο Λαπόρτα μου είπε, και παραθέτω, ότι αν ο Λέο επέστρεφε, θα δημιουργούσε πόλεμο αποδοχών στην ομάδα, στον οποίο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και ξαφνικά, ο Λέο σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις μου επειδή του είχαν πει από την άλλη άκρη ότι δεν μπορούσε να γίνει».