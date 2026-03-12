Τσέλιε – ΑΕΚ: Η Ένωση ψάχνει για εκδίκηση και θέλει να την ξεκινήσει από την Σλοβενία

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4 HD) με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «8» του Conference League. Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της τουλάχιστον δύο χιλιάδες φιλάθλους, καθώς αναμένεται να πάρει όλη τη νότια πλευρά της έδρας των γηπεδούχων.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Conference League, αφού δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί στην ενδιάμεση φάση των playoffs. Πέρασε απευθείας στους «16» έπειτα από μια εξαιρετική πορεία στη League Phase και τώρα κοιτάζει ψηλά και παρουσιάζεται έτοιμη για τις προκλήσεις. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετράει 8 σερί επίσημα ματς χωρίς ήττα (5-3-0), γεγονός που την έχει φέρει στην πρώτη θέση της Super League και στο +2 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Η Τσέλιε βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Πρόσφατα άλλαξε προπονητή (ο Αλμπέρτο Ριέρα δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας) και τα ηνία της ομάδας έχει αναλάβει ο Ιβάν Μαέφσκι. Ο νέος τεχνικός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του στο κλαμπ, που προέρχεται από δύο απανωτές ήττες, με τα δημοσιεύματα να τον βάζουν κοντά στην… έξοδο! Για να φτάσει στους «16» του Conference League, πέρασε από την ενδιάμεση φάση των playoffs, αποκλείοντας την Ντρίτα, επικρατώντας δυο φορές με 3-2.

Τσέλιε και ΑΕΚ έχουν… πρόσφατο παρελθόν, αφού αναμετρήθηκαν στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League -και πάλι στο «Stadion Z’dežele» με την Ένωση να ανοίγει το σκορ και τους γηπεδούχους να επικρατούν με χατ-τρικ του Κοβάσεβιτς, ο οποίος στη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου έφυγε για τη Φερεντσβάρος.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Τσέλιε: Λέμπαν – Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Χρκα, Μπέιγκερ – Σέσλαρ, Τσάλουσιτς, Κβέσιτς – Πόζεγκ, Κούτσις, Ιοσίφοφ

ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Πινέδα, Κοϊτά – Βάργκα, Γιόβιτς

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο Βοηθοί: Ρουί Τεϊσέιρα και Πέδρο Μαρτίνς Τέταρτος: Φάμπιο Βερίσιμο VAR: Αντρέ Ναρσίσο, AVAR: Μπρούνο Εστέβες