Τσέλιε – ΑΕΚ: Βόλτα των «κιτρινόμαυρων» στη Λιουμπλιάνα πριν τη «μάχη» τους στο Conference League

Στιγμές χαλάρωσης για τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς
Η ΑΕΚ επιστρέφει απόψε στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αφού απέφυγε τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τη φάση των “16” της διοργάνωσης (22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4 HD).

Το πρωί της ημέρας του αγώνα, οι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στο κέντρο της Λιουμπλιάνα για να περπατήσουν, προκειμένου να χαλαρώσουν και να “καθαρίσουν” το μυαλό τους.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει το βράδυ να κάνει το πρώτο βήμα, για να προκριθεί στους “8” μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι προγραμματισμένη σε μια εβδομάδα (19.03.2026).

