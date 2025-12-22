Τσέλσι για Κωνσταντίνο Καρέτσα: Η μυθική πρόταση που ετοιμάζουν οι Λονδρέζοι τον Ιανουάριο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένα από τα πιο “καυτά” ονόματα στην Ευρώπη, με την Τσέλσι κι άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους να θέλουν να τον κάνουν δικό τους.

Σύμφωνα με το «TeamTalk», η Τσέλσι κινείται δυναμικά για να αποκτήσει τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό, Κωνσταντίνο Καρέτσα, θέλοντας να προλάβει τους ανταγωνιστές της.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Λονδρέζοι θα καταθέσουν πρόταση στην Γκενκ τον Ιανουάριο, προσφέροντας ένα ποσό πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετράει 27 εμφανίσεις με τη Γκενκ τη φετινή σεζόν, έχοντας 2 γκολ και 10 ασίστ.