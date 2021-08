Σε συμφωνία με την Ίντερ φέρεται πως ήρθε η Τσέλσι για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος με αντίτιμο 115 εκατ. ευρώ θα βάλει ξανά τα «μπλε» μετά από 7 χρόνια.

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Λουκάκου η Τσέλσι! Οι Λονδρέζοι φέρονται να συμφώνησαν με την Ίντερ για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου έναντι 115 εκατ. ευρώ, ενώ ο παίκτης θα αμοίβεται με 12 εκατ. ευρώ ετησίως. Θυμίζουμε πως ο Βέλγος επιθετικός ήταν μέλος της Τσέλσι από το 2011 ως το 2014 καταγράφοντας όμως μόνο 10 συμμετοχές και έτσι πήρε το δρόμο για την Άντερλεχτ και εν συνεχεία για Γούεστ Μπρομ, Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τελικώς Ίντερ με την οποία έβγαλε… μάτια και αναγκάζει την παλιά του ομάδα να «ξηλωθεί» για να τον αποκτήσει εκ νέου.

Romelu Lukaku now one step away from joining Chelsea. Inter and Chelsea are close to reach the agreement for €115m as final fee [no player included, at the moment]. 🔵 @SkySport #CFC



Lukaku has an agreement on personal terms with Chelsea. €12m net per season as salary.