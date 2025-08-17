Συμβαίνει τώρα:
Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας: Μπάχαλο με τα εισιτήρια και ουρές έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ

Οι οπαδοί της Τσέλσι έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ
Οι οπαδοί της Τσέλσι έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ / REUTERS/David Klein

Η Τσέλσι κάνει πρεμιέρα στη σεζόν 2025-26 με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας στην Premier League, αλλά ένα πρόβλημα με τα ηλεκτονικά εισιτήρια προκάλεσε… χάος έξω από το γήπεδο της.

Χιλιάδες οπαδοί της Τσέλσι έμειναν στην ουρά για την είσοδο στο Στάμφορντ Μπριτζ, εξαιτίας μίας δυσλειτουργίας στο νέο σύστημα έκδοσης και επικύρωσης των εισιτηρίων του γηπέδου των “μπλε” του Λονδίνου.

Ακόμη και λίγα λεπτά πριν τη σέντρα του αγώνα μάλιστα, υπήρχε πλήθος οπαδών που δεν είχε καταφέρει να μπει στο γήπεδο για την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Τσέλσι είχε προειδοποιήσει σχετικά, ζητώντας από τους οπαδούς της να βρεθούν νωρίτερα στο γήπεδο, για να μην υπάρξουν προβλήματα, τα οποία τελικά δεν αποφεύχθηκαν.

