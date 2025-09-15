Αθλητικά

Τσεντί Οσμάν για εθνική Τουρκίας: «Είμαστε 12 γίγαντες και θα επιστρέψουμε δριμύτεροι»

Ενωτικό και αισιόδοξο μήνυμα από τον Τούρκο διεθνή παίκτη του Παναθηναϊκού, μετά την απώλεια του τροπαίου στο Eurobasket 2025
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε 88-83 από τη Γερμανία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της.

Μία μέρα μετά τον τελικό της Τουρκίας με τη Γερμανία, ο Τζέντι Οσμάν εξέφρασε μέσω Instagram τα συναισθήματά του για την απώλεια του τίτλου, δήλωσε υπερήφανος για την ομάδα του, και έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον.

«Θέλαμε να φέρουμε αυτό το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας αλλά δεν έγινε. Πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους μας που μας στήριξαν από την τηλεόραση και εδώ στο γήπεδο. Θα επιστρέψουμε δριμύτεροι από εδώ. Όλα αυτά επειδή είμαστε 12 γίγαντες», έγραψε συγκεκριμένα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cedi Osman (@cediosman)

Υπενθυμίζεται ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού βρέθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ.

