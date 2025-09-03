Τσεχία – Λετονία 75 – 109: Εύκολη νίκη και πρόκριση για τους «16» του Eurobasket

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και βροχή από τρίποντα, η Λετονία συνέτριψε την Τσεχία με 109-75 στην τελευταία αγωνιστική του Α’ ομίλου του Eurobasket 2025, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και την πρόκριση στα νοκ-άουτ με ρεκόρ 3-2.

Οι Λετονοί δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης, κυριαρχώντας από τα πρώτα λεπτά και δείχνοντας την ποιότητά τους στην επίθεση. Η ομάδα του κόουτς Λούκα Μπάνκι «πυροβολούσε» ασταμάτητα από την περιφέρεια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 εύστοχα τρίποντα σε 36 προσπάθειες (46%), ενώ ήταν ακόμη πιο αποτελεσματική στα δίποντα με 72% ευστοχία (23/32), στη καλύτερη εμφάνισή της στο φετινό Eurobasket.

Πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν τα αδέρφια Μπέρτανς, που σημείωσαν από 20 πόντους ο καθένας, ενώ ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πρόσθεσε 16 πόντους, οδηγώντας τη Λετονία με ασφάλεια στη νίκη.

Στον αντίποδα, η Τσεχία συνέχισε την απογοητευτική της πορεία στη διοργάνωση, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της χωρίς νίκη. Οι Κρεΐτσι, Πέτερκα και Σέναλ ξεχώρισαν για την ομάδα του Νένεκ με 11 πόντους ο καθένας, όμως η αμυντική αδράνεια και η έλλειψη κινήτρου ήταν εμφανείς καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109