Τσιφτσής: «Απαράδεκτη η ενέργεια του Σβιντέρσκι στον Παβλένκα»

Ο Αντώνης Τσιφτσής πήρε τη θέση του Γίρι Παβλένκα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και κράτησε το μηδέν στην εστία του.

Ο Γίρι Παβλένκα αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, καθώς δέχθηκε ένα χτύπημα από τον Σβιντέρσκι, στην προσπάθεια του Πολωνού να φτάσει στην μπάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο έμπειρος τερματοφύλακας θα μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από έναν μήνα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να σχολιάσει τη φάση του τραυματισμού του συμπαίκτη του.

“Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους, ήταν μία μεγάλη νίκη, με μία πικρία βέβαια.

Το μαρκάρισμα του Σφιντέρσκι στον Παβλένκα είναι κόκκινη κάρτα και ο διαιτητής έπρεπε να τη δώσει. Απαράδεκτη ενέργεια του παίκτη του Παναθηναϊκού”, δήλωσε ο Έλληνας τερματοφύλακας.