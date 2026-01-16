Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Δεν είναι σύμπτωση ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν

"Έφτασα σε σημείο να μη με νοιάζουν τα αποτελέσματα", δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής
AP Photo
AP Photo/Dita Alangkara

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Australian Open ενόψει της πρεμιέρας του στο τουρνουά.

Ο Ιάπωνας Μοκιζούκι θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Australian Open, με τον Έλληνα τενίστα να θέλει να προχωρήσει μακριά στη διοργάνωση, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Στη συνέντευξή του ενόψει της έναρξης του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στάθηκε στη σημασία της υγείας του, δηλώνοντας αισιόδοξος για τη νέα σεζόν.

“Όταν είμαι υγιής, απολαμβάνω ξανά το τένις. Ακόμα και οι ήττες μού δίνουν feedback. Όταν είσαι τραυματίας, δεν έχεις ούτε αυτό.

Έφτασα σε σημείο να μη με νοιάζουν τα αποτελέσματα. Αυτό που μετράει είναι να μπορώ να προπονούμαι σωστά και να μην πονάω”, τόνισε, εξηγώντας πως οι τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη επηρεάζουν άμεσα και τη ψυχολογία.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους του στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς: “Θέλω να μπω στη διαδικασία της μάχης, να απολαύσω τον ανταγωνισμό και να δω τι μπορεί να βγάλει αυτό από το παιχνίδι μου”.

Αναφέρθηκε ακόμα στο καλεντάρι του ATP Tour, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για το υπερφορτωμένο πρόγραμμα: “Δεν είναι σύμπτωση ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν.

Τα Masters 1000 είναι υπερβολικά μεγάλα. Υπάρχει τρόπος να γίνουν πιο σύντομα και πιο ελκυστικά, χωρίς να χάνει κανείς”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
118
95
85
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo