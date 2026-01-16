Τσιτσιπάς: Δεν είναι σύμπτωση ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Australian Open ενόψει της πρεμιέρας του στο τουρνουά.

Ο Ιάπωνας Μοκιζούκι θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Australian Open, με τον Έλληνα τενίστα να θέλει να προχωρήσει μακριά στη διοργάνωση, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Στη συνέντευξή του ενόψει της έναρξης του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στάθηκε στη σημασία της υγείας του, δηλώνοντας αισιόδοξος για τη νέα σεζόν.

“Όταν είμαι υγιής, απολαμβάνω ξανά το τένις. Ακόμα και οι ήττες μού δίνουν feedback. Όταν είσαι τραυματίας, δεν έχεις ούτε αυτό.

Έφτασα σε σημείο να μη με νοιάζουν τα αποτελέσματα. Αυτό που μετράει είναι να μπορώ να προπονούμαι σωστά και να μην πονάω”, τόνισε, εξηγώντας πως οι τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη επηρεάζουν άμεσα και τη ψυχολογία.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους του στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς: “Θέλω να μπω στη διαδικασία της μάχης, να απολαύσω τον ανταγωνισμό και να δω τι μπορεί να βγάλει αυτό από το παιχνίδι μου”.

Αναφέρθηκε ακόμα στο καλεντάρι του ATP Tour, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για το υπερφορτωμένο πρόγραμμα: “Δεν είναι σύμπτωση ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν.

Τα Masters 1000 είναι υπερβολικά μεγάλα. Υπάρχει τρόπος να γίνουν πιο σύντομα και πιο ελκυστικά, χωρίς να χάνει κανείς”.