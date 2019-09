Τσιτσιπάς: Έκλεισε τους λογαριασμούς του στα social media! Η εξήγηση του Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι πήρε την απόφαση να «καθαρίσει» το μυαλό του και να βγει από τον πλασματικό κόσμο των social media με σκοπό να έρθει πιο κοντά με τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Έλληνας τενίστας έκλεισε τους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media κι εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

«Ο λόγος που αποφάσισα να το κάνω αυτό είναι για να ανανεωθώ, να έρθω πιο κοντά με ανθρώπους που μετράνε για μένα και όχι να είμαι συγκεντρωμένος σε ανθρώπους που δε γνωρίζω, σε ανθρώπους που δεν έχουμε κάποια σχέση.

Κάνοντάς το αυτό θα έχω περισσότερο χρόνο για τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζομαι περισσότερο. Δε νομίζω να το μετανιώσω, γιατί είναι σαν απεξάρτηση… είναι απεξάρτηση. Είμαι σίγουρος πως θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα, θα μείνω έκπληκτος αν δεν συμβεί αυτό. Δε ζούμε τις στιγμές και αυτό είναι που με τρομάζει – θέλω να είμαι παρών», τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής

Να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπάς δεν έκλεισε το κανάλι του στο youtube, ενώ θα κρατήσει ανοιχτό και το WhatsApp για να επικοινωνεί με τους γνωστούς του.

«Είμαι εκτός, ίσως τα πούμε ξανά σε έναν μήνα ή σε ένα χρόνο. Αντίο παιδιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο 21χρονος στο twitter.

I am out, might see you again in a month or a year. Adios muchachos! #SocialMediaDetox

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) September 7, 2019